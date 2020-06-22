890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске 5
22.06.2020 16:07
Туристы выловили из озера в Карелии 30-сантиметрового червя (ВИДЕО) 1
22.06.2020 13:39
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
Цены на билеты на поезд "Карелия" после карантинных ограничений выросли в четыре раза 14
22.06.2020 15:16
"В Сортавале воцарилось безвластие, в городе нет руководителя" 14
22.06.2020 12:58

Два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:20, 23 Июня 2020
фото: коллаж © Столица на Онего/ © pixabay.com
Загрузка...

Пожар произошел 22 июня на улице Подсочной, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.15 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в штабеле лесоматериалов на ул. Подсочной у дома № 16. Около четырех часов потребовалось спасателям для тушения огня.

Сгорело два штабеля лесоматериалов на площади 350 кв м.

Пожарные использовали бензопилу для скорейшей ликвидации пожара.

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, пожароопасность 5 класса ожидается в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

22.06.2020 15:31
Капитал
"Изжога после ягодного бизнеса"
Бизнес компании "Русбиоальянс" оказался под угрозой развала из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»