Два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске

Пожар произошел 22 июня на улице Подсочной, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.15 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в штабеле лесоматериалов на ул. Подсочной у дома № 16. Около четырех часов потребовалось спасателям для тушения огня.

Сгорело два штабеля лесоматериалов на площади 350 кв м.

Пожарные использовали бензопилу для скорейшей ликвидации пожара.

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, пожароопасность 5 класса ожидается в Карелии.