Два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске

Пожар произошел 22 июня на улице Подсочной, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.15 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в штабеле лесоматериалов на ул. Подсочной у дома № 16. Около четырех часов потребовалось спасателям для тушения огня.
Сгорело два штабеля лесоматериалов на площади 350 кв м.
Пожарные использовали бензопилу для скорейшей ликвидации пожара.
Никто не погиб и не пострадал.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Напомним, пожароопасность 5 класса ожидается в Карелии.
Комментарии