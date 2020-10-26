Житель Карелии отправился в колонию, не пожелав отработать свой срок

За злостное уклонение от обязательных работ осужденный житель Питкярантского района направлен в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина был осужден за незаконное проникновение в жилище и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Однако на протяжении почти 4-х месяцев 44-летний осужденный не являлся на работу без уважительных причин, поясняя инспектору, что плохо себя чувствует. Между тем, медицинских противопоказаний к труду у него не имелось.

В ходе рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции осужденный факты нарушений признал, неявки на работу объяснил плохим самочувствием.

Теперь по решению суда мужчине предстоит отбывать лишение свободы в колонии-поселении.

Ранее приставы в Карелии отправили на работу алиментщиков, задолжавших своим детям больше миллиона рублей.