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Житель Карелии отправился в колонию, не пожелав отработать свой срок

Новости. Общество
18:20, 27 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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За злостное уклонение от обязательных работ осужденный житель Питкярантского района направлен в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина был осужден за незаконное проникновение в жилище и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Однако на протяжении почти 4-х месяцев 44-летний осужденный не являлся на работу без уважительных причин, поясняя инспектору, что плохо себя чувствует. Между тем, медицинских противопоказаний к труду у него не имелось.

В ходе рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции осужденный факты нарушений признал, неявки на работу объяснил плохим самочувствием.

Теперь по решению суда мужчине предстоит отбывать лишение свободы в колонии-поселении.

Ранее приставы в Карелии отправили на работу алиментщиков, задолжавших своим детям больше миллиона рублей.

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