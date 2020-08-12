Житель Карелии, отсидевший срок за убийство трех человек, вновь взялся за старое

Инцидент произошел в конце июля в одной из квартир Петрозаводска, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что пьяный 34-летний петрозаводчанин поссорился с сожителем матери из-за того, что тот ее систематически избивал. Мужчина нанес "отчиму" множественные удары кулаками по голове. От закрытой тупой травмы головы мужчина умер в больнице.

Ранее горожанин уже был судим за убийство трех человек, а год назад вышел условно-досрочно.

Злоумышленника взяли под стражу.

Ведется следствие.

Напомним, в Медвежьегорском районе 40-летний мужчина в пьяном угаре накинулся с ножом на сына сожительницы, непоправимой трагедии чудом удалось избежать.