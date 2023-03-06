Житель Карелии отсудил деньги умершего отца, которые потратила его мачеха

Суд в Пряжинском районе встал на сторону наследника в споре с гражданской женой его умершего отца.

Пряжинский районный суд взыскал деньги, снятые со счетов умершего. С иском обратился наследник, сын покойного. Как стало известно, ему должны были выплатить деньги находившиеся у отца на банковском счете, а также

пенсия, поступившая на его счет после смерти.



Однако деньгами распорядилась женщина, которая с ним проживала вне брака. При этом она наследником

не является.



Суд пришел к выводу, что после смерти мужчины все его денбги стали наследством, на которое имеет право сын покойного.



Поэтому суд постановил, что с ответчицы необходимо взыскать указанные средства в размере размере 62 тысяч рублей.



Решение не вступило в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.