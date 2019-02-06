Житель Карелии перевел мошенникам более 135 тысяч рублей

В полицию Костомукши обратился мужчина с заявлением о хищении денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что месяц назад решил подзаработать в Интернете. Он нашел сайты, на которых клиентам обещалась прибыль от разницы в курсе при покупке и продаже валют, акций, ценных бумаг, криптовалют. Житель севера Карелии зарегистрировался на нескольких подобных площадках, в том числе, указал там номер мобильного телефона.

Ему стали перезванивать менеджеры, которые предлагали перевести несколько тысяч рублей за открытие счета, еще несколько тысяч за сопровождение сделок и так далее.

Заявитель выполнял их рекомендации и перечислял деньги на электронный кошелек. В итоге, желание трейдера получить доход обернулось тем, что у него последовательно выманили более 135 тысяч рублей.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.