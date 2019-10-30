Жителя Карелия обязали выплатить налог за арестованный автомобиль

Налоговая инспекция обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании транспортного налога, сообщили в Пудожском районном суде.

Ответчик с иском не согласился, указав, что в 2015 году автомобиль был арестован и передан взыскателю в счет погашения долга. Поскольку в отношении автомобиля судебными приставами было вынесено постановление о запрете в совершении регистрационных действий, снять его с учета он не имел возможности. Просил в иске отказать.

Суд пришел к выводу об обязанности ответчика нести расходы по транспортному налогу.