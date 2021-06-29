Житель Карелии под угрозой лишения прав выплатил 21 штраф ГИБДД

Судебные приставы Беломорского района провели совместный с Госавтоинспекцией рейд, в ходе которого закрыли 283 штрафа, сообщили на сайте ведомства.

Судебные приставы Беломорского района вместе с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд по поиску должников и принуждению их к оплате долга.

Так, в одном случае судебный пристав-исполнитель установил, что житель Беломорского района — должник по 21 исполнительному производству — выехал за пределы района на вахту, не оплатив штрафы. Связавшись с мужчиной по телефону, пристав рассказал ему о задолженности в 18 тысяч рублей и предупредил, что в случае неуплаты должник может быть ограничен в праве управления транспортом. Неплательщик понял, что его работа, непосредственно связанная с грузоперевозками, находится под угрозой срыва, сделал правильные выводы и с помощью родственников погасил долг.

Всего в ходе совместного рейда приставы провели работу с 14 злостными неплательщиками, в общей сложности накопившими 283 штрафа ГИБДД.