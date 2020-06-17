Житель Карелии погасил долги ради хорошей жизни

Житель Карелии накопил долги по коммунальным и кредитным платежам, административным штрафам за нарушение общественного порядка, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Долг жителя Пряжинского района превысил 20 тысяч рублей.



Должник официально нигде не работал, движимого и недвижимого имущества за ним не числилось. В квартире, где он проживал, ресурсоснабжающая организация за неуплату отключила электроэнергию. Так и жил, перебиваясь случайными заработками.



Позже мужчина изъявил желание погасить долг.



На личном приеме у судебного пристава должник рассказал, что решил кардинально изменить образ жизни и уже нашел хорошую, высокооплачиваемую работу, но в процессе собеседования будущий работодатель поставил перед ним условие – погасить все имеющиеся долги.



Желание вернуться к достойной жизни и побудило мужчину оплатить всю задолженность.

Ранее приставы "лишили" жителя Карелии двух авто, которые он тщательно скрывал.