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Житель Карелии погасил долги ради хорошей жизни

Новости. Общество
10:56, 18 Июня 2020
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев
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Житель Карелии накопил долги по коммунальным и кредитным платежам, административным штрафам за нарушение общественного порядка, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Долг жителя Пряжинского района превысил 20 тысяч рублей.

Должник официально нигде не работал, движимого и недвижимого имущества за ним не числилось. В квартире, где он проживал, ресурсоснабжающая организация за неуплату отключила электроэнергию. Так и жил, перебиваясь случайными заработками.

Позже мужчина изъявил желание погасить долг.

На личном приеме у судебного пристава должник рассказал, что решил кардинально изменить образ жизни и уже нашел хорошую, высокооплачиваемую работу, но в процессе собеседования будущий работодатель поставил перед ним условие – погасить все имеющиеся долги.

Желание вернуться к достойной жизни и побудило мужчину оплатить всю задолженность.

Ранее приставы "лишили" жителя Карелии двух авто, которые он тщательно скрывал.

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Комментарии

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кир
2020-06-18 11:04:43
Чего писать? В рабочем порядке молча делаете свою работу, которую сами выбрали.
Гость
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