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Приставы "лишили" жителя Карелии двух авто, которые он тщательно скрывал

Новости. Общество
11:06, 16 Июня 2020
фото: © Архив ТАСС/Новодережкин Антон
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Житель Карелии накопил долг в размере 250 тысяч рублей за компенсацию морального вреда, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Судебные приставы установили, что за должником зарегистрировано два автомобиля:  "ВАЗ-2115" и Кia Sportage.

Машины житель Карелии тщательно скрывал, поэтому они были объявлены в розыск.

Имущество должника было найдено в Сегеже и в Петрозаводске, арестовано и изъято.

После оценки автомобили будут проданы в счет погашения задолженности.

Ранее в Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов.

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