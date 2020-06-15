Приставы "лишили" жителя Карелии двух авто, которые он тщательно скрывал

Житель Карелии накопил долг в размере 250 тысяч рублей за компенсацию морального вреда, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Судебные приставы установили, что за должником зарегистрировано два автомобиля: "ВАЗ-2115" и Кia Sportage.

Машины житель Карелии тщательно скрывал, поэтому они были объявлены в розыск.

Имущество должника было найдено в Сегеже и в Петрозаводске, арестовано и изъято.

После оценки автомобили будут проданы в счет погашения задолженности.

Ранее в Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов.