Житель Карелии пойдет под суд за кражу мотора у соседа

Следователи Питкярантского района завершили расследование уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба, сообщает МВД Карелии.

Житель поселка Салми сообщил об исчезновении лодочного мотора стоимостью более 30 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленник ночью проник в хозпостройку, расположенную на территории домовладения, и похитил имущество.

Вскоре сотрудники полиции установили 31-летнего подозреваемого, жителя соседнего поселка.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что накануне преступления зашел к потерпевшему одолжить инструмент, тот отвел его в сарай, где мужчина и заметил мотор. Поняв, что хозпостройка не закрывается, подозреваемый решил этим воспользоваться.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.