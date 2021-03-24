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Житель Карелии пойдет под суд за то, что не отдал находку владельцу

Новости. Криминал
18:00, 25 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Сортавале молодому человеку, присвоившему чужой телефон, грозит 5 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый – 22-летний житель Сортавалы – был задержан сотрудниками уголовного розыска сортавалького МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По версии следствия, молодой человек нашёл на улице чужой мобильный телефон, однако не вернул владельцу, а установил свою сим-карту и оставил гаджет себе. Тем самым он причинил собственнику имущества – 35-летнему местному жителю – ущерб в размере 9 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию сразу же, как только обнаружил пропажу.

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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