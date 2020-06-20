Житель Карелии показал, как на селе проходят досрочные выборы по поправкам в Конституцию (ФОТО)

Жители деревни Белая гора в Кондопожском районе 20 июня досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.

Бизнесмен, руководитель поисково-спасательного отряда "Доброспас" и координатор известного проекта "Жди меня" в Карелии Алексей Глушков во время небольшого путешествия наблюдал за досрочным голосованием в деревне Белая гора.

© Алексей Глушков / vk.com/alexseiglushkov



"Началось! Палатки, подъезды, анонимность. Сегодня началось голосование там, где никто ничего не понимает и не знает –когда, за что, почему и что с ними будет потом от этого! В деревне!.. Я лично наблюдал за выездным отделом голосования по поправкам в д. Белая Гора. Работники в масках рассказывали жителям без масок и паспортов как правильно поставить галочку и в какой графе. Пенсионеры дружно голосовали за "саминезнаячто", – написал на своей странице Алексей Глушков.

© Паблик парка "Белая Гора. Тивдийский мрамор"



В паблике парка "Белая Гора. Тивдийский мрамор" сообщается, что 20 июня в приемной зоне у парома прошло досрочное голосование для жителей Белой Горы.

© Алексей Глушков / vk.com/alexseiglushkov



"Желающим комиссия в составе Валентины Анатольевны Штаевой и Натальи Сергеевны Сащеко помогли оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Этой возможностью воспользовался руководитель парка Илья Швецов. Теперь ему не надо возвращаться для голосования в Кондопогу. Он сможет проголосовать в Тивдии, до деревни ехать всего 3 км", – отметили в соцсети.