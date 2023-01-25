Житель Карелии польстился на бесплатный ночлег в чужом городе и лишился денег

По версии полиции, костомукшанка обокрала жителя соседнего района, которого пустила переночевать, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 25-летний мужчина и сообщил, что у него похитили пять тысяч рублей.

Как выяснилось, молодой человек приехал в город горняков на заработки из Муезерского района. У него возникли трудности с жильем, но он встретил прохожего, который предложил ему ночлег.



Они посидели в баре, где приезжий угощал горожанина. Затем мужчины направились домой к костомукшанину и продолжили застолье вместе с супругой хозяина хозяина квартиры. Утром гость обнаружил, что в его кошельке не хватает денег.

Полицейские выяснили, что к пропаже причастна 43-летняя хозяйка. Она увидела, что у гостя из кармана выпал кошелек, подобрала его и забрала крупную купюру.



Чужие деньги женщина пропила. Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.