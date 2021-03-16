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Приставы помогли жителю Карелии получить с организации долг в 700 тысяч рублей

Новости. Общество
13:24, 17 Марта 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Судебный пристав взыскал с организации в Костомукше более полумиллиона рублей в пользу местного жителя, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Костомукши на исполнении находился документ о взыскании с должника-организации компенсации морального вреда в пользу местного жителя. Размер взыскания составил более 700 тысяч рублей.

В рамках обеспечения исполнения судебный пристав ввел запрет на регистрацию в отношении 25 единиц самоходной техники, принадлежащей должнику-организации, о чем был уведомлен руководитель организации.

Не став ожидать негативных последствий, руководитель в 5-дневный срок погасил долг в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Комментарии

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Mike
2021-03-17 13:35:22
Так это их работа
Саныч
2021-03-17 13:27:02
Нифига ж себе вред.
Гость
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