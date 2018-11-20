Житель Карелии получил пять лет колонии за разбойное нападение на магазин

Питкярантский суд дал мужчине пять лет колонии за нападение на магазин с охотничьим ружьем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Олонецкого района, совершившего разбойное нападение на магазин.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2018 года подсудимый, вооружившись охотничьим гладкоствольным ружьем, принадлежащим его родственнику, на личном автомобиле приехал в деревню Мансила и напал на магазин.

Злоумышленник в маске потребовал от продавца выручку, при этом для устрашения произвел выстрел из ружья в потолок. Подавив тем самым сопротивление продавца, он открыто похитил из кассы около 13 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкие преступления против личности и против собственности.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину, активно способствовал следствию и полностью возместил причиненный ущерб.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и, несмотря на смягчающие обстоятельства, с учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.