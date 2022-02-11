Житель Карелии получил с должника компенсацию за моральный вред с помощью приставов

В Костомукше судебный пристав взыскал более 370 тысяч рублей с должника-организации, сообщили в УФССП по Карелии.

В отделение судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ в отношении организации в пользу физического лица о взыскании морального вреда в размере более 370 000 рублей.

Руководитель компании-должника знал о наличии исполнительного документа. Пристав сообщил ему и порядке погашения задолженности, о негативных последствиях в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения. Организация могла лишиться своих автомобилей.

Не желая остановки деятельности своего предприятия, а также изъятия имущества, руководитель организации незамедлительно погасил задолженность в полном объеме в установленный для добровольного исполнения действующим законодательством 5-дневный срок.

Ранее сообщалось, приставы в Карелии нашли должника-алиментщика через соцсети и отправили на работу.