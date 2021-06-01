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Житель Карелии получил штраф за демонстрацию нацистской символики

Новости. Общество
11:10, 02 Июня 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

В Беломорском районе местный житель получил штраф за фото, выложенное в соцсети, сообщили на сайте районного суда.

Суд Беломорского района рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в демонстрировании нацистской символики.

Было установлено, что беломорчанин разместил на своей странице в социальной сети изображение людей, вскинувших руки в нацистском приветствии, на руках которых имелись изображения в виде свастики, что является демонстрированием нацистской символики.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд, приняв во внимание тот факт, что изображения были удалены, назначил жителю Беломорска административный штраф.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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