Житель Карелии получил штраф за демонстрацию нацистской символики

В Беломорском районе местный житель получил штраф за фото, выложенное в соцсети, сообщили на сайте районного суда.

Суд Беломорского района рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в демонстрировании нацистской символики.

Было установлено, что беломорчанин разместил на своей странице в социальной сети изображение людей, вскинувших руки в нацистском приветствии, на руках которых имелись изображения в виде свастики, что является демонстрированием нацистской символики.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд, приняв во внимание тот факт, что изображения были удалены, назначил жителю Беломорска административный штраф.

Постановление суда не вступило в законную силу.