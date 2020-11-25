Житель Карелии получил штраф за хранение наркотиков

В Сортавале местный житель оказался на скамье подсудимых за хранение наркотиков, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который был признан виновным в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Житель Сортавалы хранил без цели сбыта наркотические средства, в значительном размере, а растения, содержащие наркотические средства, в значительном размере.

В связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке.

При назначении наказания суд принял во внимание, что обвиняемый не был ранее судим совершил преступление небольшой тяжести, имеет смягчающие обстоятельства и постоянное место работы и соответственно законный источник доходов, и назначил ему наказание в виде штрафа.