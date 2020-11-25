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25.11.2020 19:10

Житель Карелии получил штраф за хранение наркотиков

Новости. Криминал
15:37, 26 Ноября 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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В Сортавале местный житель оказался на скамье подсудимых за хранение наркотиков, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который был признан виновным в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Житель Сортавалы хранил без цели сбыта наркотические средства, в значительном размере, а растения, содержащие наркотические средства, в значительном размере.

В связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке.

При назначении наказания суд принял во внимание, что обвиняемый не был ранее судим совершил преступление небольшой тяжести, имеет смягчающие обстоятельства и  постоянное место работы и соответственно законный источник доходов, и назначил ему наказание в виде штрафа.

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Комментарии

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кир
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