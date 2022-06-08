Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере

Лахденпохский районный суд оштрафовал местного жителя на 200 тысяч рублей за то, что он незаконно 9 лет жил на острове в Ладожском озере и не хотел съезжать оттуда.

Житель Лахденпохского района самовольно занял земельный участок в лесу на острове в Ладожском озере. Еще в 2013 году районный суд обязал нарушителя освободить «захваченную» территорию от самовольных построек и личных вещей. Но островитянин отказывался исполнять решение суда, за что его с 2014 по 2021 годы неоднократно оштрафовали.

Ему был назначен новый срок для исполнения решения суда, но и его житель Лахденпоского района проигнорировал.

В результате суд оштрафовал непокорного жителя острова, не желающего освобождать незаконно занятый земельный участок в лесу, на 200 тысяч рублей.