Житель Карелии получил штраф за пропаганду терроризма

Житель Карелии осужден за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма, сообщили в управлении ФСБ Карелии.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному карельским Управлением ФСБ, собрана достаточная доказательная база, подтверждающая противоправную деятельность жителя Карелии, разделявшего идеологию международных террористических организаций.

Подсудимый с 2019 по 2020 годы использовало личную страницу популярной соцсети для размещения видеоматериалов, направленных на оправдание террористической деятельности.

Свою вину подсудимый полностью признал и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

За совершение преступления 2-ым Западным военным судом подсудимый был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.