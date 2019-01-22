Житель Карелии получил срок за неуплату долгов

Мужчину, не желающего платит за акустическую установку и автомобили, приговорили к условному сроку, сообщили в Петрозаводском городском суде.

В октябре 2016 года мужчина приобрел ресивер и акустическую систему с рассрочкой платежа, но деньги не выплатил.

В ноябре этого же года он заключил договор купли-продажи транспортного средства. Долг гражданин не захотел возвращать.

В феврале 2018 года осужденный заключил еще один договор купли-продажи автомобиля. Но и тут не стал выплачивать рассрочку.

До постановления приговора возместил всем потерпевшим причиненный имущественный ущерб в полном объеме.

Суд назначил мужчине 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

В законную силу приговор суда не вступил.