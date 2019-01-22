Житель Карелии получил срок за неуплату долгов

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Мужчину, не желающего платит за акустическую установку и автомобили, приговорили к условному сроку, сообщили в Петрозаводском городском суде.
В октябре 2016 года мужчина приобрел ресивер и акустическую систему с рассрочкой платежа, но деньги не выплатил.
В ноябре этого же года он заключил договор купли-продажи транспортного средства. Долг гражданин не захотел возвращать.
В феврале 2018 года осужденный заключил еще один договор купли-продажи автомобиля. Но и тут не стал выплачивать рассрочку.
До постановления приговора возместил всем потерпевшим причиненный имущественный ущерб в полном объеме.
Суд назначил мужчине 1 год условно с испытательным сроком 2 года.
В законную силу приговор суда не вступил.
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