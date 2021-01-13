Житель Карелии получил срок за угрозу утопить полицейского

В поселке Лоухи районный суд вынес приговор за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Об этом сообщается на сайте суда.

В суде выяснилось, что гражданин М., находясь на заднем сидении в салоне патрульного автомобиля ДПС, будучи пьяным, начал угрожать полицейским. Одному инспектору он сказал, что убьет его, устроив ДТП, а второго пригрозил утопить.

Как посчитал суд, его слова с угрозами были восприняты инспекторами ДПС реально.

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Приговором Лоухского районного суда гражданин М. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.