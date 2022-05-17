Житель Карелии получил условный срок за кражу денег и золотой цепочки

В Кемском районе мужчина получил 2,4 года условно за два преступления.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщили в ведомстве.

Судом установлено, что двое молодых мужчин в июне 2021 года, предварительно договорившись, используя паспортные данные и сведения о банковской карте потерпевшего, перевели с его банковского счета на другие счета 9 000 рублей. Затем они сняли эти деньги и распорядились ими по своему усмотрению. В отношении одного из обвиняемых уголовное преследование прекращено в связи с его смертью на стадии следствия.

Второй обвиняемый в июле 2021 года в лесу, где он ранее отдыхал в компании знакомых, нашел золотую цепочку. Она принадлежала девушке из компании отдыхающих. Стоимость украшения — 3 192 рубля. Никому, не сказав о находке, мужчина продал цепочку, а деньги потратил на собственные нужды.

С учетом позиции гособвинителя, суд назначил осужденному наказание по обоим преступлениям, в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца условно. Ему установлен испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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