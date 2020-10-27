Житель Карелии получил условный срок за удар головой полицейского

В Лахденпохья нарушитель ПДД, ударивший полицейского головой, приговорен к 2,6 лет лишения свободы условно, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года обвиняемый, находясь в Лахденпохье в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. За это 45-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции. В ходе составления административного материала обвиняемый, желая скрыться с места происшествия, ударил одного из полицейских головой и пытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

В результате мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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