Житель Карелии помог разгрузить товар в магазине бытовой техники, теперь его будут судить

В Костомукше 39-летний мужчина украл коробку с бытовой техникой, пока рабочие разгружали машину, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением в полицию о краже варочной плиты обратилась администрация одного из магазинов техники. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. 39-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом, был задержан и сознался в содеянном.

Как рассказал мужчина, он был свидетелем того, как в магазин привезли партию товара. Он дождался, когда грузчики отвлекутся от работы, и в удобный момент схватил первую попавшуюся коробку и скрылся. Сбыть бытовую технику мужчина не успел, она была изъята оперативниками.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.