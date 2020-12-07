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Житель Карелии помог убийце спрятать труп и попал на скамью подсудимых

Новости. Криминал
13:53, 08 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com/Photographee.eu
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В Кондопоге местный житель может лишиться свободы за то, что помог убийце спрятать труп, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне житель Кондопоги во время пьянки зарезал своего собутыльника.

Свидетелем убийства стал 34-летний мужчина. Он решился помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности. Вместе они скрыли вещественные доказательства, а также тело убитого, которое тайно вывезли из квартиры.

Однако в ходе расследования была установлена причастность жителя Кондопоги к убийству.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.

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