Житель Карелии помог убийце спрятать труп и попал на скамью подсудимых

В Кондопоге местный житель может лишиться свободы за то, что помог убийце спрятать труп, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне житель Кондопоги во время пьянки зарезал своего собутыльника.

Свидетелем убийства стал 34-летний мужчина. Он решился помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности. Вместе они скрыли вещественные доказательства, а также тело убитого, которое тайно вывезли из квартиры.

Однако в ходе расследования была установлена причастность жителя Кондопоги к убийству.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.