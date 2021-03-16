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Житель Карелии попал в больницу после застолья с озверевшим собутыльником

Новости. Криминал
15:58, 17 Марта 2021
фото: © pixabay
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В Прионежском районе мужчина жестоко избил 61-летнего хозяина застолья и бросил его одного в квартире.

Работники учреждения здравоохранения сообщили в полицию Прионежья о том, что к ним за помощью обратился 61-летний местный житель. У него были диагностированы множественные ушибы, перелом носа, а также черепно-мозговая травма. Пациент признался, что его избил приятель, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что конфликт между мужчинами разыгрался во время застолья у пострадавшего дома. Словесной перебранкой дело не ограничилось. Гость дал волю кулакам: бил по голове и лицу, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевшего обнаружили знакомые, которые систематически приходят проведать мужчину. Они и вызвали ему скорую помощь.  Вред здоровью, причиненный жителю Прионежского района, был квалифицирован как тяжкий. В настоящее время ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 35-летнего ранее судимого за кражи местного жителя.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Кемском районе попойка закончилась убийством.

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Комментарии

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