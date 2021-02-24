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В районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью

Новости. Криминал
16:58, 25 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Кемском районе попойка закончилась убийством, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 22 февраля 42-летний мужчина, находясь дома в Кеми, распивал спиртное вместе со своей сожительницей и ее родственницей, которая пришла в гости. В какой-то момент между мужчиной и гостьей произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал с ножом на родственницу сожительницы и нанес ей множественные ранения. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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