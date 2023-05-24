Житель Карелии попал в полицию после широкого застолья на найденные деньги

Житель Лоухского района Карелии нашел чужой телефон, а вместе с ним - деньги и карту, сообщили в МВД республики.

В полицию Лоухского района поступило сообщение о том, что у местной жительницы пропало имущество. Молодая девушка гуляла по поселку и не заметила, как выронила из кармана мобильный телефон.



В чехле она держала деньги и банковскую карту. Самостоятельные поиски на улице результата не дали. Участковый опросил потерпевшую и передал сведения в уголовный розыск.

Оперативники нашли подозреваемого, местного жителя 1984 года рождения. Как выяснили полицейские, мужчина во дворе одного из домов нашел смартфон и решил оставить его себе.



На чужие наличные он прошелся по магазинам и устроил широкое застолье. Наутро злоумышленник захотел продолжить веселье, уже на средства банковской карты, но она оказалась заблокирована.



Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.