Житель Карелии попался на махинациях с займами

Мужчину подозревают в совершении двух мошенничеств, сообщили в МВД Карелии.

По версии полицейских, 29-летний горожанин оформил микрозаймы в сети интернет по чужим паспортным данным.

Он нашел сайты организаций, выдающих деньги удаленно. Мужчина оставил свой номер мобильного телефона и специально создал электронную почту. Для перевода денег он использовал электронную банковскую карту, оформленную также через интернет. В первом случае он получил 15 тысяч рублей, а во втором 15,5 тысячи рублей – возвращать займы он не планировал.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее наивные жители Карелии за день обогатили мошенников почти на 1 млн рублей.