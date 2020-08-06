890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии сократилось число пенсионеров
06.08.2020 18:40
Бесплатные фитнес-тренировки проведут для петрозаводчан в возрасте от 50 лет 1
06.08.2020 17:20
Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава 25
Сегодня 09:33
Дополнительные средства выделены из бюджета на погашение ипотеки многодетных семей
06.08.2020 16:34
Еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии 1
Сегодня 08:55
Завтра на несколько часов заблокируют движение на "Коле"
06.08.2020 19:10

Житель Карелии попался на махинациях с займами

Новости. Криминал
15:48, 07 Августа 2020
фото: © ТАСС / Сергей Коньков
Загрузка...

Мужчину подозревают в совершении двух мошенничеств, сообщили в МВД Карелии.

По версии полицейских, 29-летний горожанин оформил микрозаймы в сети интернет по чужим паспортным данным.

Он нашел сайты организаций, выдающих деньги удаленно. Мужчина оставил свой номер мобильного телефона и специально создал электронную почту. Для перевода денег он использовал электронную банковскую карту, оформленную также через интернет. В первом случае он получил 15 тысяч рублей, а во втором 15,5 тысячи рублей – возвращать займы он не планировал.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее наивные жители Карелии за день обогатили мошенников почти на 1 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.07.2020, 15:42
Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия"
31.07.2020, 13:25
Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»