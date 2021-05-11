В Карелии у рыбака конфисковали сети без опознавательных знаков

Суд постановил конфисковать у жителя Беломорского района сеть без опознавательных знаков, сообщили в региональном управлении судебных приставов.

Пограничное Управление по западному Арктическому району обратилось в суд с требованием о привлечении жителя Беломорского района к административной ответственности.

В ходе проверки выяснилось, что местный житель рыбачил в Шуерезкой губе Белого моря незаконно — без опознавательных знаков на рыболовной сети. Также не было информации о владельце, регистрационном номере, дате, времени постановки орудия добычи на учет.

Пограничники изъяли у нарушителя сеть, мережу большого размера.

Суд признал рыбака виновным в нарушении правил добычи водных ресурсов и назначил ему наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей, с конфискацией сети. Сеть была конфискована судебными приставами и передана в территориальное управление Росимущества для дальнейшей утилизации.