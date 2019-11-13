Житель Карелии пополнил хозяйство краденым баком для воды

В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 55-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

С его дачной территории был похищен бак для воды. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 39-летнего жителя Кеми. Мужчина рассказал, что заметил пластиковую емкость, которая пригодилась бы ему в хозяйстве.



Загрузить имущество в машину ему помогли знакомые.

Возбуждено уголовное дело.