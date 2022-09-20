Житель Карелии поправить свое финансовое положение, украв 300 литров топлива на предприятии

Работник предприятия в Питкярантском районе купил для продажи дизельное топливо по корпоративной карте.

Как установили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Питкярантскому району, 32-летний местный житель украл горюче-смазочные материалы с помощью топливной карты предприятия. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Как работник организации, мужчина воспользовался общедоступной картой и приобрел более 300 литров дизельного топлива. Оплату же произвел с корпоративного счета, причинив ущерб юрлицу. Затем он продал дизтопливо по весьма дешевым расценкам.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

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