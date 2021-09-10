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Житель Карелии попросил суд помочь ему получить новое жилье — и Фемида улыбнулась ему

Новости. Общество
16:21, 15 Сентября 2021
фото: © Fotolia / Anna Baburkina

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Суоярвский районный суд обязал местные власти предоставить новую квартиру жителю аварийного дома, сообщается на сайте судебной инстанции.

Житель Суоярви, проживая в муниципальной квартире, обратился в суд с иском, в котором просил обязать администрацию предоставить ему по договору социального найма соответствующее жилое помещение на состав его семьи.

При рассмотрении гражданского дела суд установил, что истец, являясь нанимателем жилого помещения, состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Жилой дом, в котором проживает истец, в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу, кроме того, в квартире зарегистрирован член семьи нанимателя.

Установив, что ответчиком нарушены жилищные права истца, суд обязал власти Суоярвского района предоставить истцу вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, равнозначное ранее занимаемому, отвечающее установленным требованиям и находящееся в границах Суоярви на состав его семьи.

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