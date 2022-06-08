Житель Карелии попытался пересесть с велосипеда на чужой автомобиль и стал фигурантом уголовного дела

В Кондопоге велосипедиста, пытавшегося угнать автомобиль, поймали на месте преступления, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Кондопожского района ведётся расследование уголовного дела, фигурантом которого является 33-летний ранее судимый местный житель. Он подозревается в попытке угона автомобиля.

Как рассказали в ведомстве, семья возвращалась на отечественном авто из поездки, но по дороге пробило колесо. Так как устранить неполадку на месте не получилось, машину было решено оставить припаркованной на обочине. Каково же было удивление хозяев транспорта, когда они спустя время вернулись к своей «Ладе».

В салоне, ранее закрытом, находился посторонний человек и отчаянно пытался завести автомобиль. Вызванные сотрудники полиции установили, что гражданин собирался завладеть чужим транспортом; вскрыть замок для него не составило труда, а машину он приметил, когда мимо проезжал на велосипеде.

Тот факт, что на ней вряд ли можно продолжить движение, подозреваемого не смутил, он этого просто не заметил, пересилило желание продолжать путь не на двух, а на четырёх колёсах.



