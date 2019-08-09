Житель Карелии пошел на преступление из-за заглохшего автомобиля

Мужчина украл аккумулятор с чужого автомобиля, чтобы установить в свой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился житель небольшого населенного пункта. Утром он заметил, что из автомашины исчез аккумулятор, а капот сильно поврежден.

Полицейские установили подозреваемого. Им помогли свидетели, которые обратили внимание на незнакомую компанию молодых людей, появившуюся накануне в селе.

Как выяснили оперативники, 21-летний житель Медвежьегорска навещал своего друга. Молодые люди захотели прокатиться по окрестностям, но их машина заглохла. Подозреваемый решил исправить это обстоятельство и отправился на поиски "запасного" аккумулятора.



По версии следствия, увидев припаркованную на улице машину похожей модели, он вскрыл капот и похитил аккумуляторную батарею. После этого вернулся к ожидающему его другу, установил агрегат в заглохшее авто и они покинули село.

Возбуждено уголовное дело.