Житель Карелии пошел на преступление ради встречи с любимой

Мужчина украл деньги у друга и перевел их девушке, чтоб та смогла приехать к нему, сообщили в МВД Карелии.

Житель Лахденпохьи обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже. Вернувшись с работы домой, он обнаружил, что из его кошелька были похищены 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 27-летнего горожанина.

По версии полицейских, мужчина на обеде приехал к 33-летнему другу на работу. Они общались в комнате отдыха и в какой-то момент работник станции техобслуживания вышел, оставив гостя одного. Мужчина знал, где его знакомый хранит свои вещи и взял из его кошелька деньги.



Когда горожанин вернулся, то чтобы проверить его реакцию, похититель попросил в долг 300 рублей. Однако у мужчины были наличные в кармане и кошелек он не проверил.

Как рассказал сам подозреваемый, деньги он похитил и перевел девушке, чтобы та смогла приехать к нему в гости из Санкт-Петербурга.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.