Житель Карелии пошел с ножом на собственного отца (ВИДЕО)

В Олонце возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По версии следствия, днем в январе в квартире жилого дома в городе Олонец мужчина поссорился с отцом и ударил его ножом в грудь.



В конфликт вмешался брат злоумышленника, который вовремя вызвал бригаду врачей. Потерпевший остался жив.

Во время допроса подозреваемый во всем признался и рассказал, что всему виной конфликт с близким родственником.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда здоровью потерпевшего олончанина.



Сотрудники СКР продолжают собирать доказательства, сообщили в Следкоме Карелии.