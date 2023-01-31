Житель Карелии пошел с ножом на собственного отца (ВИДЕО)

В Олонце возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
По версии следствия, днем в январе в квартире жилого дома в городе Олонец мужчина поссорился с отцом и ударил его ножом в грудь.
В конфликт вмешался брат злоумышленника, который вовремя вызвал бригаду врачей. Потерпевший остался жив.
Во время допроса подозреваемый во всем признался и рассказал, что всему виной конфликт с близким родственником.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда здоровью потерпевшего олончанина.
Сотрудники СКР продолжают собирать доказательства, сообщили в Следкоме Карелии.
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