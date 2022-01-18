Житель Карелии пострадал от коварства подруги своей жены

Полиция Прионежского района раскрыла кражу банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 59-летний житель одного из поселков, сообщивший о пропаже банковской карты. На телефон заявителя стали приходить смс-оповещения о списаниях денег, он заблокировал счет, но к тому времени уже успел потерять более 3 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к потере денег причастна проживающая по соседству ровесница потерпевшего.

В преддверии Нового года она заходила в гости к его супруге, увидела на столе банковскую карту и незаметно забрала себе. С картой женщина несколько раз посетила магазины, взяв продукты и спиртное. Спустя несколько дней она обнаружила, что доступ к средствам заблокирован, и подбросила карту в почтовый ящик владельца.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.