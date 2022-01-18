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Житель Карелии пострадал от коварства подруги своей жены

Новости. Криминал
18:20, 18 Января 2022
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Полиция Прионежского района раскрыла кражу банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 59-летний житель одного из поселков, сообщивший о пропаже банковской карты. На телефон заявителя стали приходить смс-оповещения о списаниях денег, он заблокировал счет, но к тому времени уже успел потерять более 3 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к потере денег причастна проживающая по соседству ровесница потерпевшего.

В преддверии Нового года она заходила в гости к его супруге, увидела на столе банковскую карту и незаметно забрала себе. С картой женщина несколько раз посетила магазины, взяв продукты и спиртное. Спустя несколько дней она обнаружила, что доступ к средствам заблокирован, и подбросила карту в почтовый ящик владельца.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-18 18:57:13
Наши люди местами и временами также продажны как и в соседнем бывшем "братском" государстве. На ваше усмотрение. Отличие - там на американские доллары они падки. Нам, что делать?
Гость
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