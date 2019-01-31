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Новости. Общество
09:25, 31 Января 2019
фото: паблик "Город 257 Суоярви"

Житель Карелии построил снежную избушку для малышей

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В одном из дворов Суоярви мужчина сделал из снега дом на радость детворе.

Как сообщается в паблике "Город 257 Суоярви", избушка из снега во дворе по Суоярвскому шоссе,7 стала городской достопримечательностью. Ежедневно сюда приводят малышню для зимней фотосессии.

"Придумал, построил и благоустраивает снежное чудо проживающий в доме папа, который для своего сына и племянницы может все!" – написали в комментариях к фото.

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