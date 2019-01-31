Житель Карелии построил снежную избушку для малышей

В одном из дворов Суоярви мужчина сделал из снега дом на радость детворе.

Как сообщается в паблике "Город 257 Суоярви", избушка из снега во дворе по Суоярвскому шоссе,7 стала городской достопримечательностью. Ежедневно сюда приводят малышню для зимней фотосессии.

"Придумал, построил и благоустраивает снежное чудо проживающий в доме папа, который для своего сына и племянницы может все!" – написали в комментариях к фото.