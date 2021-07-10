Житель Карелии потерял 5 тыс рублей, разыскивая свой рюкзак с документами

Житель Кондопоги попался на удочку мошеннику, думая, что ему вернут потерянный рюкзак с документами.

В дежурную часть МВД по Кондопожскому району обратился 41-летний местный житель, у которого мошенники похитили 5 000 рублей, сообщили в карельской полиции.

Выяснилось, что кондопожанин потерял рюкзак с документами. Объявление о розыске своего имущества он разместил в социальной сети. Через какое-то время ему позвонил мужчина и сказал, что отдаст рюкзак за вознаграждение. А когда хозяин рюкзака перевел незнакомцу 5 000 рублей, тот перестал выходить на связь.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

В МВД Карелии советуют не верить незнакомцам, которые требуют перевода денежных средств. Вознаграждение за найденное имущество передавайте только после того, как вам его вернули.