Житель Карелии потерял около 200 тысяч рублей в надежде обогатиться

В полицию Сортавалы с заявлением о мошенничестве обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам полиции 46-летний горожанин рассказал, что ему поступил звонок от незнакомца. Он предложил сыграть на бирже и получить хорошую выгоду. В ходе разговора сортавалец передал реквизиты банковской карты, а впоследствии и коды из смс-сообщений.



Мошенники украли с его карты почти 200 тысяч рублей. Банк заблокировал последующие операции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.