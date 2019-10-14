Житель Карелии потерял около 200 тысяч рублей в надежде обогатиться

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В полицию Сортавалы с заявлением о мошенничестве обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудникам полиции 46-летний горожанин рассказал, что ему поступил звонок от незнакомца. Он предложил сыграть на бирже и получить хорошую выгоду. В ходе разговора сортавалец передал реквизиты банковской карты, а впоследствии и коды из смс-сообщений.
Мошенники украли с его карты почти 200 тысяч рублей. Банк заблокировал последующие операции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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