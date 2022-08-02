Житель Карелии, потерявший на производстве руку, получил уникальный протез почти за 3 млн рублей

Отделение Фонда социального страхования обеспечило жителя Карелии, пострадавшего от несчастного случая на производстве, протезом кисти с микропроцессорным управлением.

Протез был спроектирован индивидуально по размерам руки мужчины, потерявшего кисть руки в результате несчастного случая на рабочем месте. «Умная» рука была изготовлена по современным технологиям 3D-печати российской компанией. Стоимость протеза составляет более 2,7 млн рублей, сообщили в региональном отделении ФСС по Карелии.

«До протезирования сложно было решать повседневные задачи: одеваться, пользоваться мобильным телефоном, в магазине сложить продукты в пакет. Затем все изменилось. Свою первую „умную“ руку от ФСС я получил в 2020 году. Протез, тем более такой современный, сделал мою инвалидность практически незаметной. Срок его пользования закончился, и теперь, благодаря Фонду, у меня новая бионическая рука», — рассказывает житель Карелии.

Функциональность протеза приближена к настоящей человеческой кисти. Управление происходит за счет считывания датчиками сигналов с мышц, что позволяет владельцу высокотехнологичного средства реабилитации контролировать скорость и силу схвата. Кисть программируется с помощью мобильного приложения и дает возможность производить до 8 различных жестов, переносить груз до 2 кг, а также пальцами брать хрупкие предметы, не боясь их сломать.

В Фонде отметили, что не каждый пострадавший на производстве сможет использовать такой протез в быту. Назначение высокофункциональных протезов входит в компетенцию учреждений медико-социальной экспертизы и зависит от возраста человека, здоровья, состояния мышц, степени активности, трудовых навыков и способностей к обучению. Исходя из этих факторов решается, какое именно средство реабилитации подойдет тому или иному пациенту.