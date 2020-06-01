Житель Карелии пожаловался в прокуратуру на брошенный плавучий ресторан с острова Кижи

Ржавеющий ресторан отбуксирован с заповедного острова в акваторию поселка Пиндуши.

Житель карельского поселка Пиндуши направил жалобу в прокуратуру на бывший плавучий ресторан с острова Кижи, который пришвартован в поселковой акватории Онежского озера. По словам местного жителя, ржавеющий ресторан загрязняет окружающую среду и угрожает жизни и здоровью детей, которые купаются в озере.

Напомним, несамоходное плавательное средство ранее располагалось в охранной зоне музея-заповедника "Кижи", однако в прошлом году оно было отбуксировано в акваторию поселка Пиндуши. Власти Петрозаводска, которым принадлежит плавучий ресторан, намеревались его продать, но сейчас он фактически брошен в Медвежьегорском районе.