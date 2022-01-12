890x80
Реклама
Власти Карелии предоставили «Карельскому экологическому оператору» землю без торгов в поселке Импилахти 4
12.01.2022 14:34
Карельский митрополит увидел в Новом завете слова о работниках прокуратуры 16
12.01.2022 16:13

Житель Карелии презентовал даме краденый чемодан

Новости. Криминал
13:54, 13 Января 2022
фото: Pixabay

Новости партнеров

Полиция Кеми раскрыла похищение чемодана из закрытого дома, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кеми обратился в местную полицию из-за кражи. Как рассказал 46-летний мужчина служителям закона, он переезжал в новое жилье и не успел забрать все вещи из старого. В один из своих визитов он обнаружил, что кто-то проник в дом через окно на кухне и украл чемодан стоимостью более тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого —  56-летнего жителя Кеми. Мужчина рассказал, что подарил похищенный чемодан знакомой.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:14
Политкухня
Не устал, но ухожу
Новый политический год в Карелии начался с отставки одиозного главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова.
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Уроки дружбы 9
11.01.2022 10:44
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 5
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»