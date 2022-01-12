Житель Карелии презентовал даме краденый чемодан

Полиция Кеми раскрыла похищение чемодана из закрытого дома, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кеми обратился в местную полицию из-за кражи. Как рассказал 46-летний мужчина служителям закона, он переезжал в новое жилье и не успел забрать все вещи из старого. В один из своих визитов он обнаружил, что кто-то проник в дом через окно на кухне и украл чемодан стоимостью более тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 56-летнего жителя Кеми. Мужчина рассказал, что подарил похищенный чемодан знакомой.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.