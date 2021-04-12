Любитель дорогих гаджетов в Карелии обманул торговую компанию на 230 тысяч рублей

Ранее судимый костомукшанин с фейкового аккаунта заказывал новые дорогие гаджеты, менял их на подделки, а после отсылал обратно как непонравившиеся, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 26-летний ранее уже имевший проблемы с законом костомукшанин путём обмана причинил одной из торговых компаний материальный ущерб в размере 230 тысяч рублей.

Молодой человек создавал в социальных сетях фейковые аккаунты. Затем покупал на популярных интернет-площадках мобильные телефоны. Получив заказ, житель Карелии подменял дорогостоящие гаджеты на подделки, вновь запечатывал и возвращал их поставщику по причине якобы несоответствия товара. Обманные действия длились недолго, криминальная уловка была раскрыта.

Подозреваемому инкриминируют два эпизода преступной деятельности. В одном случае добытый таким путём мобильный телефон он оставил себе, в другом — продал.

По статье «мошенничество» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант признал свою вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.