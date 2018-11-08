Житель Карелии пришел в гости к пенсионерке и украл ее сумочку

В полицию обратилась петрозаводчанка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что пригласила в гости знакомых, а после их ухода обнаружила пропажу сумки с документами и деньгами. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Полицейские установили 31-летнего подозреваемого. Гражданин ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, мужчина распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей. Он заметил, что на кухне без присмотра оставлена женская сумка, похитил ее и скрылся.

Впоследствии он пытался продать аксессуар прохожим на улице, но желающих не оказалось. Тогда подозреваемый выбросил похищенную вещь вместе с документами, а деньги забрал и потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.