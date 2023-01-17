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Житель Карелии продал автомобиль «гонщику» и попал на 20 штрафов

Новости. Общество
11:25, 27 Января 2023
фото: © Sambulov Yevgeniy / shutterstock

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В Питкярантском районе должник подставил продавца автомобиля на 20 штрафов ГИБДД, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району возбуждены 20 исполнительных производств в отношении местного жителя о взыскании задолженности по административным штрафам ГИБДД за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 12,5 тыс. рублей.

Приставы сообщили должнику, что долг по штрафам необходимо оплатить в течение 5 дней, но их требование не было выполнено.

Позже было установлено, что уведомления о штрафах получал собственник автомобиля, а совершал нарушения ПДД новый владелец транспортного средства, по совместительству гонщик.
Так как покупатель не оформил автомобиль на себя, то штрафы за нарушения скоростного режима приходили на имя прежнего собственника, превратив его в должника.

Как сообщили приставы, спустя полгода транспортное средство все же было было зарегистрировано, но к тому времени счастливый обладатель авто успел получить еще 16 штрафов за аналогичные нарушения на общую сумму 8,5 тыс. рублей.

В результате судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Не желая иметь лишние проблемы, «гонщик» погасил всю имеющуюся задолженность, а также исполнительский сбор в размере 1000 рублей.

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