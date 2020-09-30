Житель Карелии оштрафован за продажу паленого алкоголя

В Кондопожском суде рассмотрели дело о незаконной продаже алкоголя.
2 сентября Кондопожский городской суд рассмотрел дело в отношении жителя Карелии о незаконной продаже алкоголя.
Бутылка 0, 25 с металлической крышкой стоила 100 рублей.
По закону не допускается розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Жителя Карелии признали виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с конфискацией товара.
Постановление не вступило в законную силу.
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