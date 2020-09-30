Житель Карелии оштрафован за продажу паленого алкоголя

В Кондопожском суде рассмотрели дело о незаконной продаже алкоголя.

2 сентября Кондопожский городской суд рассмотрел дело в отношении жителя Карелии о незаконной продаже алкоголя.

Бутылка 0, 25 с металлической крышкой стоила 100 рублей.



По закону не допускается розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии.



Жителя Карелии признали виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с конфискацией товара.



Постановление не вступило в законную силу.