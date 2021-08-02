Житель Карелии, продававший воду со своего участка без лицензии, отделался штрафом

Директор организации в Кондопожском районе был признан виновным в коммерческом использовании скважины для добычи воды, сообщили на сайте прокуратуры Карелии.

Прокуратура установила, что руководитель одной из организаций района пробурил на принадлежащем ему земельном участке скважину, с целью добычи воды для личных нужд. Однако затем он решил продавать добытую из скважины воду, для чего обустроил цех, закупил тару и изготовил этикетки, но лицензию на пользование недрами в установленном законом порядке не оформил.

По факту пользования недрами без лицензии прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Росприроднадзор признал директора организации виновным, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление надзорного органа в законную силу не вступило.